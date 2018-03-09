У Києві за декламацію віршів Шевченка можна буде проїхати в метро безкоштовно
Сьогодні, 9 березня, у Київському метрополітені можна буде проїхати безкоштовно. "Плата" - декламування напам'ять будь-якого вірша письменника Тараса Шевченка.
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Сьогодні виповнюється 204 року з дня його народження.
Акція буде діяти лише на двох станціях метро "Тараса Шевченка" (з 10:00 по 11:30) і "Майдан Незалежності" (з 12:00 по 14:00).
"Акція діє виключно в зазначений час. Під безкоштовним проходом розуміється оплата промоутером пасажиру проїзду безконтактною банківською карткою", - йдеться в повідомленні метрополітену.
Як повідомляв УНІАН, в центрі Києва перекрили частину вулиць і скасували зупинки громадського транспорту через урочисті заходи біля пам'ятника Шевченку.