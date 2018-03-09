У центрі Києва перекрили частину вулиць і скасували зупинки громадського транспорту

Обмеження будуть діяти у зв'язку зі святковими заходами з нагоди річниці з дня народження Шевченка.

Сьогодні, 9 березня, в центрі Києва перекрили частину вулиць для руху автомобілів і скасували зупинки громадського транспорту. Про це попереджає Київська міська державна адміністрація.

Зокрема, сьогодні в центрі пройдуть святкові заходи біля пам'ятника письменнику Тарасу Шевченку з нагоди 204-ї річниці з дня його народження. Буде обмежено рух транспорту тимчасово не буде зупинятися на зупинках наземний громадський транспорт. Зокрема, з 07:00 і до завершення заходів скасовані зупинки:

- тролейбусних маршрутів № 5, 8, 9, 17 – зупинка "Ст. м. "Університет" на вул. Володимирській;

- автобусних маршрутів №24, №114, №118 і тролейбусних № 5, 8, 9, 17 – зупинка "Вул. Володимирська" на бульварі Шевченка в обох напрямках;

- автобусних маршрутів №24, №114, №118 – зупинка "Б-р Шевченка" в напрямку залізничного вокзалу.

Рух транспорту 9 березня обмежать на наступних ділянках: на вул. Володимирській (від вул. Льва Толстого до бульвару Шевченка) бульварі Шевченка (від вул. Володимирської до вул. Пушкінської), вул. Терещенківська (від вул. Л. Толстого до вул. Б. Хмельницького).