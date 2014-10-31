Близько півтисячі активістів під КМДА вимагають розслідувати підпал кінотеатру "Жовтень" (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, кияни вимагають залишити кінотеатр у комунальній власності, вони тримають плакати та вимагають покарати рейдерів і розслідувати підпал кінотеатру. Також люди тримають у руках жовті квіти як символічний колір кінотеатру.

До киян по черзі виходять депутати Київради, які вранці збирались на збори, скликані Київським міським головою щодо ситуації з кінотеатром.

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Також до людей вийшов мер міста Віталій Кличко та пообіцяв, що “Жовтень” залишиться у комунальній власності і що міська влада зробить усе від неї залежне, щоб кінотеатр швидше відновив роботу. Кличко також повідомив про рішення зборів депутатів заснувати благодійний фонд “Відновимо разом”, завдяки якому планується залучити всіх бажаючих до фінансування робіт з відновлення кінотеатру. Кличко заявив, що готовий особисто внести у цей фонд 10 тис. грн.

Він повідомив, що запропонував очолити фонд директору кінотеатру Людмилі Горделадзе.

За словами Кличка, кінотеатр застрахований на 4 млн доларів, однак, за попередніми підрахунками, на ремонт необхідно близько 7 млн доларів. Точні дані, підкреслив він, будуть відомі після відповідної експертної оцінки. Мер Києва закликав усіх бажаючих долучитись до фінансування.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДСНС, пожежа у кінотеатрі «Жовтень» на Подолі сталася ввечері 29 жовтня у кінозалі. Вогнем знищено дах на площі 300 кв. м. Постраждалих немає.