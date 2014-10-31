У Києві створять благодійний фонд для збору коштів на кінотеатр «Жовтень»

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішенні столичні депутати прийняли на зборах, що відбулися сьогодні в КМДА і були ініційовані та проведені Київським міським головою Віталієм Кличком.

На засіданні розглядалося питання щодо якнайшвидшої відбудови кінотеатру "Жовтень", приміщення якого постраждало від пожежі, та відновлення його роботи.

"Кінотеатр "Жовтень" повинен залишатися одним з центрів кінематографії та одним з культурних центрів нашої столиці. Будь-які спроби перепрофілювання кінотеатру будуть припинені», - заявив Кличко.

«Ми ініціюємо створення благодійного фонду "Відновимо разом". Очолити цей фонд пропонуємо директору кінотеатру Людмилі Горделадзе", - зазначив Київський міський голова.

Кличко також дав доручення Департаменту фінансів КМДА знайти джерела для фінансування робіт з відновлення кінотеатру "Жовтень".

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"Наше завдання - зберегти кінотеатр та надати йому нове життя, і зробити ми це можемо тільки разом. Ми повинні гарантувати киянам, що "Жовтень" буде збережений, а його діяльність - поновлена у найкоротші терміни", - сказав мер Києва.

Крім того, Кличко запропонував депутатам Київради звернутися до ГПУ та МВС з вимогою термінового розслідування факту навмисного підпалу кінотеатру. "Виконавці цього жахливого вчинку повинні відповідати перед законом та всією столичною громадою", - наголосив міський голова.

Також мер Києва запропонував звернутися до МВС з вимогою розробки програми щодо підвищення рівня безпеки у громадських закладах Києва.

Між тим депутати Київради на зборах ініціюють прийняття рішення про звільнення ТОВ "Кіноман", яке є орендарем приміщень кінотеатру "Жовтень", від сплати оренди не період проведення реконструкції кінотеатру.

Як повідомлялося, пожежа в кінотеатрі «Жовтень» виникла увечері 29 жовтня під час сеансу. Відбулася евакуація глядачів.

Ліквідація пожежі тривала п’ять годин. Будівля кінотеатру зазнала значних пошкоджень.

Раніше кінотеатр «Жовтень» був у центрі уваги громадськості через судові позови. Директор кінотеатру Людмила Горделадзе неодноразово заявляла, що прокуратура, Київрада і Департамент комунальної власності через суд намагаються виселити кінотеатр «Жовтень».