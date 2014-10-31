У Києві в цьому році викрали більше тисячі автомобілів

У Києві за 9 місяців 2014 року невідомі особи викрали 1029 транспортних засобів.

Про це УНІАН повідомили у столичному управлінні ДАІ.

Як зазначаються правоохоронці, найулюбленішими моделями автомобілів у нинішньому році у зловмисників були «Toyota», «Land Rover», «Mitsubishi», «Mazda», «BMW» та «Honda».

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Лише вчора, 30 жовтня, у місті викрадено 4 автомобілі - «Mercedes-Benz», «Audi A6», «Land Rover Range Rover Sport», «Toyota Land Cruiser».

Водночас інспектори ДАІ минулої доби виявили два автомобілі, що значились у розшуку. Так у Шевченківському районі знайшли автомобіль «ВАЗ 21063», а в Солом`янському районі – раніше викрадений автомобіль «Peugeot 206».