У Києві 8 березня перекриють рух транспорту на Хрещатику через "Велике жіноче ралі"

Змагання ініційовані громадською організацією "Київський міський автомотоклуб" та підтримані столичною владою.

У Києві 8 березня з 8:00 до 22:00 буде перекрито рух усіх видів транспорту на вул. Хрещатик.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, обмеження проїзду через центр міста пов’язано з проведенням авторалі для жінок «Велике жіноче ралі».

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Змагання ініційовані громадською організацією «Київський міський автомотоклуб» та підтримані столичною владою.

Департаменту охорони здоров’я доручено забезпечити чергування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги. Для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій також чергуватимуть пожежно-рятувальна та аварійно-рятувальна техніка.

Раніше стало відомо, що через численні ДТП столицю паралізували 9-бальні затори.