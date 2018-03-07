Кличко: Місто каратиме підрядників, які зривають терміни реконструкції закладів освіти
Міська влада каратиме безвідповідальних підрядників, які зривають терміни реконструкції закладів освіти столиці.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції з главами районів робіт з термомодернізації у закладах освіти Святошинського району, передає прес-служба Кличка.
Він відвідав дитсадок №599 та школу №200. Вартість робіт на цих двох об’єктах становить понад 63 мільйона гривень. Місто профінансувало всі роботи у повному обсязі. Але фірма – підрядник кілька разів зривала терміни здачі об’єктів.
Наприклад - ремонтні роботи в школі №200 розпочали в липні минулого року. Термомодернізацію планували здійснити в дві черги та завершити у листопаді 2017 року. Останній термін, який тепер називає підрядник – 30 березня цього року. Втім, оглянувши школу, мер сумнівається, що підрядник дотримається обіцянки. Така ж ситуація і з дитсадком №599.
«Цей дитячий садок обіцяли відкрити 7 березня, тобто сьогодні. Є така компанія «Капітал Білдінг» - гучна назва. Але цю компанію варто перейменувати у «Рога і копита». Я дав доручення, щоб департамент внутрішнього аудиту перевірив як тут використовували кошти. І чому зірвані всі терміни. А далі ми будемо вивчати можливість передати ці об’єкти іншим підрядним організаціям», - заявив Віталій Кличко.
За словами мера, якщо фірма - підрядник найближчим часом не виправить ситуацію, до неї застосують штрафні санкції. Також Віталій Кличко наголосив на тому, що питання контролю за роботою таких підрядників у Києві він обговорить з прокурором столиці.
Втім, як наголосив Віталій Кличко, є і позитивні приклади термосанації закладів освіти у місті. Вже здійснена комплексна термомодернізація на 20-ти об’єктах. Вартість робіт – 162 млн.грн. Економія коштів від впроваджених таких заходів - понад 16 млн грн. Цього ж року планується термомодернізація ще 8 закладів освіти.
«Близько одного мільярда гривень місто витрачає на опалення закладів освіти та дитячих садочків. Ефективна термосанація дозволяє нам економити від 30 до 50 відсотків грошей на сплаті за тепло. І це - наш пріоритет. Ми розуміємо, що сьогодні високі ціни на енергоносії. А сучасні технології дають нам можливість економити великі гроші», - підкреслив мер столиці.
Віталій Кличко вкотре наголосив, що для Києва енергозбереження – пріоритет. Оскільки завдяки програмі з енергоефективності місто не тільки підвищує комфорт будівель, а й значно скорочує енергоспоживання, що впливає на вартість комунальних послуг.