Кличко: Місто каратиме підрядників, які зривають терміни реконструкції закладів освіти

Кличко наголосив на тому, що питання контролю за роботою таких підрядників у Києві він обговорить з прокурором столиці.

Міська влада каратиме безвідповідальних підрядників, які зривають терміни реконструкції закладів освіти столиці.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції з главами районів робіт з термомодернізації у закладах освіти Святошинського району, передає прес-служба Кличка.

Він відвідав дитсадок №599 та школу №200. Вартість робіт на цих двох об’єктах становить понад 63 мільйона гривень. Місто профінансувало всі роботи у повному обсязі. Але фірма – підрядник кілька разів зривала терміни здачі об’єктів.

Наприклад - ремонтні роботи в школі №200 розпочали в липні минулого року. Термомодернізацію планували здійснити в дві черги та завершити у листопаді 2017 року. Останній термін, який тепер називає підрядник – 30 березня цього року. Втім, оглянувши школу, мер сумнівається, що підрядник дотримається обіцянки. Така ж ситуація і з дитсадком №599.

«Цей дитячий садок обіцяли відкрити 7 березня, тобто сьогодні. Є така компанія «Капітал Білдінг» - гучна назва. Але цю компанію варто перейменувати у «Рога і копита». Я дав доручення, щоб департамент внутрішнього аудиту перевірив як тут використовували кошти. І чому зірвані всі терміни. А далі ми будемо вивчати можливість передати ці об’єкти іншим підрядним організаціям», - заявив Віталій Кличко.

За словами мера, якщо фірма - підрядник найближчим часом не виправить ситуацію, до неї застосують штрафні санкції. Також Віталій Кличко наголосив на тому, що питання контролю за роботою таких підрядників у Києві він обговорить з прокурором столиці.

Втім, як наголосив Віталій Кличко, є і позитивні приклади термосанації закладів освіти у місті. Вже здійснена комплексна термомодернізація на 20-ти об’єктах. Вартість робіт – 162 млн.грн. Економія коштів від впроваджених таких заходів - понад 16 млн грн. Цього ж року планується термомодернізація ще 8 закладів освіти.

«Близько одного мільярда гривень місто витрачає на опалення закладів освіти та дитячих садочків. Ефективна термосанація дозволяє нам економити від 30 до 50 відсотків грошей на сплаті за тепло. І це - наш пріоритет. Ми розуміємо, що сьогодні високі ціни на енергоносії. А сучасні технології дають нам можливість економити великі гроші», - підкреслив мер столиці.

Віталій Кличко вкотре наголосив, що для Києва енергозбереження – пріоритет. Оскільки завдяки програмі з енергоефективності місто не тільки підвищує комфорт будівель, а й значно скорочує енергоспоживання, що впливає на вартість комунальних послуг.