199 одиниць спецтехніки та 29 бригад "Київавтодору" з ночі обробляли дороги посипальними матеріалами

Вночі та зранку за мінусової температури повітря в столиці йшов сніг і дощ, тому профільні служби мали оперативно відреагувати.

Щоб запобігти виникненню ожеледиці, з ночі 7 березня столичні вулиці та дороги обробляли посипальними матеріалами 199 одиниць спецтехніки та 29 бригад із ручного прибирання «Київавтодору». Про це повідомили в комунальній корпорації.

Як зауважили в корпорації, вночі та зранку за мінусової температури повітря в столиці йшов сніг і дощ, тому профільні служби мали оперативно відреагувати, аби уникнути ожеледиці.

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Нагадаємо, що сьогодні та в найближчі дні синоптики прогнозують мінливу погоду, мокрий сніг і дощ. У зв’язку з цим КК «Київавтодор» закликає водіїв бути уважними та обережними на дорогах, не паркувати автівки обабіч вулиць і доріг, щоб не заважати підприємствам корпорації вивозити сніг.

Раніше повідомлялося, що через численні ДТП столицю паралізували 9-бальні затори.