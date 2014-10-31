Долю кінотеатру «Жовтень» винесуть на громадське обговорення

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це в телеефірі заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенко.

«Міська влада обов’язково виноситиме на обговорення з громадськістю та фахівцями питання, як має виглядати кінотеатр «Жовтень» після його відновлення та реконструкції. На жаль, сама будівля не є пам’яткою архітектури місцевого значення, оскільки її кілька разів добудовували. Втім, КМДА декларує чітку позицію – кінотеатр буде збережено і він залишиться у комунальній власності Києва», – підкреслила вона.

Водночас, Старостенко зауважила, що перш за все необхідно провести оперативне, прозоре та ефективне розслідування причин виникнення пожежі. «За даними правоохоронних органів, 30 жовтня було відкрито кримінальне провадження за статтею «навмисний підпал». І міська влада сприятиме проведенню прозорого та оперативного розслідування», – сказала заступник голови КМДА.

Читайте такожНаслідки пожежі у кінотеатрі "Жовтень" (відео)

Як повідомляв УНІАН, за даними ДСНС, пожежа у кінотеатрі «Жовтень» на Подолі сталася ввечері 29 жовтня в кінозалі. Вогнем знищено дах на площі 300 кв. м. Постраждалих немає.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на найближчому засіданні Київради буде розглянуто проект рішення про продовження терміну оренди кінотеатру “Жовтень” трудовому колективу закладу.