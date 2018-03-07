Кличко привітав жінок зі святом весни (відео)

Мер столиці прогулявся засніженим містом та завітав до квіткового магазину, де придбав букет квітів.

Мер Києва Віталій Кличко привітав жінок зі святом весни. Відеоролик з привітанням Кличко опублікував на своїй сторінці у мережі Facebook.

Мер столиці прогулявся засніженим містом та завітав до квіткового магазину, де придбав букет квітів, повідомляється на сайті klichko.org.

“Як би не сніжило й не морозило, а весна прийшла! Вона в цей день – у жіночих посмішках, квітах, теплих словах. У нашому захопленні вами, любі жінки. Ви прикрашаєте цей світ!” – наголосив Віталій Кличко.

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Мер Києва підкреслив, що всі свої найкращі вчинки чоловіки роблять саме заради жінок. “І перемог досягаємо завдяки вам - гарним і душевним, мудрим і розумним, нашим мамам, дружинам, донькам! Ви підтримуєте, коли складно, надихаєте мріяти та втілювати мрії у життя. Без вас ми б не відбулися!” – відзначив Кличко.

У відеопривітанні мера показані жінки різного віку та професій.

Мер столиці побажав усім жінкам миру, щастя та усмішок долі. “Зі святом весни вас, дорогі жінки! Ми вас любимо! Миру вам, щастя і усмішок долі!" - сказав Віталій Кличко.