У Києві за нечищені дахи складені протоколи на 40 підприємств

Якщо кияни помітили небезпечну неогороджену територію – їм потрібно звертатися на міські гарячі лінії – 1551.

Міські інспектори з благоустрою склали адміністративні протоколи на 40 підприємств за нерозчищені дахи. Загальна сума штрафів може сягати 68 тисяч гривень. Загалом зусиллями столичних комунальників розчищено від буруль 1157 покрівель.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає прес-служба КМДА.

Він нагадав, що до роботи з очищення покрівель залучені підрозділи «Київзеленбуду», Державної служби України з надзвичайних ситуацій, «Київська аварійно-рятувальна служба».

«Зараз працює 111 працівників комунальних служб, працюють вишки і ми просимо пішоходів у ці кілька днів бути максимально уважними та обережними, не відпускати дітей без нагляду тощо», – повідомив заступник голови КМДА.

Петро Пантелеєв нагадав: якщо кияни помітили небезпечну неогороджену територію – їм потрібно звертатися на міські гарячі лінії – 1551 (зі стаціонарного), (044) 205-73-37 (із мобільного).