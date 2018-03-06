Кличко закликає Київраду звернутися до ВР щодо змін до закону «Про охорону культурної спадщини»

Також міський голова Києва пропонує суттєво підвищити розмір штрафів за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

Київський міський голова Віталій Кличко подав проект рішення про звернення Київської міської ради до Верховної Ради щодо необхідності внесення змін до закону України «Про охорону культурної спадщини» та інших нормативно-правових актів.

Як повідомляють у прес-службі КМДА, у проекті звернення, зокрема, пропонується, аби парламент розробив та ухвалив механізм повернення об’єктів культурної спадщини до державної або комунальної власності, надав органам місцевого самоврядування повноваження самим визначати порядок викупу пам’яток у комунальну власність. Також пропонується, щоб Верховна Рада суттєво підвищила розмір штрафів за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини, а санкції можна було б накладати не тільки на юридичних, а й на фізичних осіб-підприємців, які є власниками, орендарями, користувачами об’єктів культурної спадщини.

«Однією з найбільших проблем, що перешкоджають належному збереженню історичних об’єктів, є недбале ставлення приватних власників до захисту пам’яток та подекуди навмисне доведення їх до руйнації і знищення. Це відбувається через відверто слабкі санкції за порушення вимог пам’яткоохоронного законодавства та відсутності в органу охорони культурної спадщини дієвих повноважень щодо їх застосування», – зазначив Віталій Кличко і додав, що чинним законодавством не врегульовано питання захисту виявлених об’єктів культурної спадщини.

Міський голова нагадав, що Київ – перше місто у Списку історичних населених місць України. І в столиці знаходиться понад 3,5 тисячі об’єктів культурної спадщини, близько 10% із яких перебувають у незадовільному стані та вимагають вжиття негайних заходів задля збереження.

До того ж, у 2010 році були значно зменшені повноваження органів охорони культурної спадщини щодо захисту щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. А у випадках неналежного утримання таких обʼєктів відповідні органи мають право лише вимагати усунути ці порушення та видавати приписи. Притягнути ж порушників до відповідальності законних повноважень не мають.

Також наразі відсутня можливість повернення до комунальної власності пам’яток, доведених власниками до руйнації.

«Необхідно визначити чіткий механізм повернення таких об’єктів до державної або комунальної власності та надати можливість відповідним органам місцевого самоврядування самим визначати порядок викупу пам’ятки у комунальну власність», – наголосив мер.

Також міський голова пропонує суттєво підвищити розмір штрафів за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини та надати відповідним органам охорони повноваження накладати санкції не тільки на юридичних, а й на фізичних осіб-підприємців, які є власниками, орендарями, користувачами таких будівель-пам’яток, а також щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Кошти, отримані у вигляді стягнень за порушення законодавства, столична влада рекомендує спрямувати на спеціальні рахунки органів охорони культурної спадщини з подальшим їх виключним спрямуванням на заходи з охорони таких об’єктів.

«Такі зміни чинного законодавства нададуть органам охорони культурної спадщини необхідні інструменти для ефективної діяльності та допоможуть зберегти культурне надбання для наступних поколінь», – підсумував Віталій Кличко.

У проекті рішення зазначається, що Київська міська рада просить парламент невідкладно розробити необхідні законодавчі зміни та включити їх до відповідного плану роботи, аби народні депутати розглянули їх до кінця червня цього року.

Мова йде про зміни до закону України «Про охорону культурної спадщини», Цивільного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України «Про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності» в частині, що стосується памʼяткоохоронної діяльності.