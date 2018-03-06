В КМДА вимагають від районних управлінь освіти розривати договори із недобросовісними постачальниками харчування в школи й садочки

Водночас столична влада рекомендує укладати договори з постачальниками харчування до дитячих закладів не більше, ніж на півроку.

Районні управління освіти повинні розривати договори з недобросовісними компаніями-постачальниками продуктів харчування у дитячі садочки та з обслуговуючими школи підприємствами.

Про це сказав заступник голови КМДА Олексій Резніков, повідомляє прес-служба КМДА.

«Якщо якийсь район знатиме про недобросовісного постачальника чи обслуговуючу компанію і зволікатиме у прийнятті відповідних заходів, начальник управління освіти цього району та голова РДА будуть нести персональну відповідальність! Так, є недосконалість тендерного законодавства – за результатами тендерів завжди виграє компанія, яка пропонує найнижчу ціну, а не якісні продукти, але це не привід нічого не робити на місцях. Здоров’я дітей має бути на першому місці за будь-яких умов», – наголосив Олексій Резніков.

У зв’язку з недосконалістю тендерного законодавства, КМДА наполегливо рекомендує районним управлінням освіти сміливо розривати договори з недобросовісними постачальниками, які економлять на здоров’ї дітей. Більш того, задля максимального унеможливлення таких ситуацій, договори з постачальниками варто укладати не більше, ніж на півроку.

Окрім того, райуправлінням рекомендовано вимагати від учасника торгів розроблене та затверджене в установленому порядку примірне двотижневе меню, погоджене з Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві.

Також, як повідомили в Департаменті освіти і науки, молоді та спорту, Департамент співпрацює із Міністерством охорони здоров’я щодо внесення змін до меню в шкільних і дошкільних навчальних закладах.