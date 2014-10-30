Кличко заборонив залучати інвесторів для відновлення «Жовтня» - директор кінотеатру

Таку думку вона висловила на брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Я не знаю, що робити. Думала відповідь від мерії отримати – вони теж не знають, що робити з цим", - сказала Людмила Горделадзе.

За її словами, кінотеатр потребує коштів на відновлення, але у мерії чіткої відповіді про це не дали, а залучати інвестиції для цього мер столиці Віталій Кличко заборонив.

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"Кличко сказав чітко, що ніякого інвестування не може бути, бо це комунальне майно. Але де тоді грошей брати? Ви мене запросили для розмови, але у мене немає "меседжу" для громади. Я не знаю, що просити від громади", - зазначила директор культурного закладу.

Нагадаємо, ввечері 29 жовтня в кінотеатрі "Жовтень", який розташований в Подільському районі Києва, виникла пожежа, яку гасили кілька годин.

Дах будівлі майже повністю прогорів, покриття лише частково залишилося на боковій його частині.

Міліція однією з причин пожежі у кінотеатрі "Жовтень" називає підпал.