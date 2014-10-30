Світлофори для пішоходів в Києві переведуть в ручний режим роботи

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на радника голови КМДА Олександру Каву.

«Велика кількість світлофорів у Києві, які регулюють пішохідні переходи, працюють в автоматичному режимі, зупиняючи при цьому тисячі автомобілів, незалежно від того, переходять пішоходи дорогу чи ні», – пояснив він.

Радник голови КМДА навів перший приклад введення ручного режиму роботи світлофора за адресою просп. Науки, 39.

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«На прохання киян світлофор, який регулював пішохідний перехід, було переведено в ручний режим», – розповів він.

Кава також підкреслив, що найближчим часом буде переглянуто і режим переведення світлофорів на «мигаючий жовтий» у вечірній час.

«Зазвичай це відбувається о 00:00 або 01:00 годині ночі, втім, є багато світлофорів, які можна відключати вже о восьмій вечора через значне зниження трафіку», – зазначив він.