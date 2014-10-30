У прокуратурі Києва під люстрацію підпадають понад 120 працівників

У прокуратурі Києва під дію закону «Про очищення влади» підпадає більше 120 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури з посиланням на прокурора Києва Сергія Юлдашева.

Він зазначив, що тільки в столичній прокуратурі під дію цього закону потрапляють прокурори районного рівня та їх заступники. «В інших регіонах такого немає», - підкреслив прокурор.

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Юлдашев також повідомив, що лише один співробітник прокуратури написав заяву за власним бажанням, не чекаючи вступу в силу закону про люстрацію.

«Буквально тиждень тому я звільнив чотирьох людей з прокуратури Києва, виконуючи цей закон. Хоча у душі був не згоден з цим рішенням, оскільки знав, що діяльність цих людей жодним чином не пов'язана з узурпацією влади Януковичем», - сказав Юлдашев.

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На переконання прокурора Києва, закон про люстрацію треба було приймати 23 роки тому, але оскільки цього не сталося тоді, то не можна йти радянським шляхом колективної відповідальності.

«Кожна справа має бути розглянута персонально. Давайте бути європейцями, а не говорити про це. Насправді, люстраційний досвід Європи був мінімально використаний в даній редакції закону. На мій погляд, повинен бути орган, який розгляне під збільшувальним склом роботу кожного прокурора», - заявив Юлдашев.