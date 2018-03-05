В Києві для розчищення покрівель від снігу та бурульок залучено 30 вишок

Столична влада попереджає про велику загрозу падіння криги й снігу з дахів.

Необхідно якомога швидше розчистити покрівлі від бурульок і снігу, щоб зняти загрозу їх падінь. Над цим зараз працює понад 100 комунальників, залучено 30 вишок для цієї роботи.

Про це сьогодні під час прес-брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє прес-служба столичної влади.

«Минулого тижня випало близько 40 сантиметрів снігу. Ми зараз завершуємо роботу на дорогах і тротуарах та приступаємо до розчищення снігу, що накопичився на дахах будівель. Прогноз, що ми маємо на сьогодні, свідчить про те, що температура коливатиметься. Буде танути сніг і є велика загроза падіння криги й снігу з дахів. Це небезпека для громадян, для авто, що припарковані під будинками. Тому зараз у місті сформовано 35 бригад, задіяно 30 автовишок. Загалом працює понад 100 працівників житлово-комунальних служб», – повідомив заступник голови КМДА.

За його словами, до цієї роботи залучені підрозділи «Київзеленбуду», Державної служби України з надзвичайних ситуацій, «Київська аварійно-рятувальна служба».

«Наше завдання зараз якомога швидше розчистити похилі покрівлі. І не лише комунальні служби, а й усі балансоутримувачі мають виконати цю роботу. Є адміністративна відповідальність, якщо такі місця не будуть розчищені та неогороджені. Департамент міського благоустрою наразі відпрацьовує це питання з усіма власниками та орендарями», – сказав Петро Пантелеєв.

Він нагадав, що за період останнього снігопаду складено 450 протоколів на порушників, сума штрафів може сягати понад 700 тис. грн.

Петро Пантелеєв закликав киян бути максимально обережними, не заходити за обмежувальні стрічки та протягом цього тижня, поки існує небезпека, не відпускати дітей на прогулянки без нагляду.

«Якщо ви помітили небезпечну неогороджену територію – негайно звертайтеся на міські гарячі лінії – 1551 (зі стаціонарного), (044) 205-73-37», – зазначив Петро Пантелеєв.