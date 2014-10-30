Наслідки пожежі у кінотеатрі "Жовтень" (відео)

14:38, 30 жовтня 2014
Київ
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В наслідок пожежі у кінотеатрі "Жовтень" в одному з кінозалів згорів екран, частина глядацьких крісел, над частиною залу вигорів дах.

В результаті пожежі значно вигорів даж кінотеатру / фото УНИАН

Стіни в результаті пожежі теж обгоріли. Через високу температуру, стенди, які висіли на стінах поплавились. Після гасіння вогню, коридори кінотеатру залиті водою.

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Як повідомляв УНІАН, чиновники Київської міської державної адміністрації під час оперативного наради з приводу пожежі у кінотеатрі повідомили, що збитки орієнтовно становлять 7 млн грн.

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