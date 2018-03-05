Кличко покатався з екстремалами на сноукайті (фото, відео)

Сніг - велика проблема для міських служб, але дуже добре для сноукайту та інших зимових видів спорту, каже Кличко.

Мер столиці Віталій Кличко в неділю покатався з екстремалами на сноукайті. І закликав усіх активних киян займатися спортом, запевнивши, що в Києві є багато можливостей для цього.

Читайте такожКличко: Проблем з теплопостачанням в столиці не будеФото та відео катання в снігах під парусом Кличко опублікував на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Поки зима не хоче відступати, треба цим користуватися, активно і спортивно проводячи дозвілля! У неділю з екстремалами вирвався на пару годин на сноукайтинг. Так, Київ готується до проведення навесні фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА. Але наше місто живе не тільки футболом. Столиця – спортивне місто, де є чимало прихильників навіть такого виду спорту, як сноукайтинг, - зазначив Кличко. – Я сніг ненавиджу, але не завжди. Сніг - велика проблема для міських служб, але дуже добре для сноукайту та інших зимових видів спорту", - пожартував мер.

Сноукайтинг – катання під парусом по замерзлих засніжених водоймах або полях на лижах чи сноуборді. Спортсмен тримається за спеціальні стропи, приєднані до великого парашута – кайту, швидкість якому задає сила вітру.