Кличко: Проблем з теплопостачанням в столиці не буде

Віталій Кличко підкреслив, що тепло в повному обсязі отримують всі соціальні об’єкти.

Проблем з теплопостачанням в столиці не буде. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, відповідаючи на запитання журналістів.

Він зазначив, що столична влада належно підготувалася до опалювального сезону. І були враховані всі ризики. Про це повідомляється на сайті klichko.org.

Віталій Кличко підкреслив, що тепло в повному обсязі отримують всі соціальні об’єкти. Навчальний процес в Києві не припинено. Працюють дитсадки, школи та вищі навчальні заклади.

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«Проблеми з теплопостачанням у столиці сьогодні немає. В нас достатні запаси мазуту. Зараз ми його використовуємо в пропорції з газом 70/30, - відзначив Кличко. - Поки що ми не отримували рішень від НАК «Нафтогаз» про стовідсотковий перехід на газ. Але я хочу запевнити киян, що в нас достатньо запасів мазуту. Його вистачить, як мінімум, на 2 тижні. І, якщо не буде великих морозів, цього буде достатньо, щоб подавати тепло в повному обсязі до всіх об"єктів і житлових будинків міста», - наголосив мер столиці.