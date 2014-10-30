Кличко доручив перевірити пожежну безпеку в усіх кінотеатрах столиці
Мер наголосив, що слід перевірити наявність вогнегасників і обладнання для локального усунення вогню в усіх кінотеатрах та інших публічних місцях Києва.
Київський міський голова та голова КМДА Віталій Кличко доручив профільним службам міста перевірити пожежну охорону в усіх кінотеатрах та інших публічних місцях Києва.
Як повідомляє прес-служба міського голови, доручення Кличко дав під час оперативної наради з керівниками профільних відомств столиці щодо ситуації навколо кінотеатру «Жовтень».
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«…Важливо, перевірити пожежну охорону в усіх кінотеатрах і місцях скупчення людей: всі пожежні виходи, щоби не були заблоковані двері. Ще раз перевірити наявність вогнегасників і обладнання для локального усунення вогню. Це стосується концертних залів, музеїв, інших громадських місць, де присутні багато людей», – зазначив Кличко.
Також мер наголосив, що потрібно якнайшвидше розслідувати причини займання у кінотеатрі «Жовтень» і притягнути винних до відповідальності.