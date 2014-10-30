Геращенко: виконавцю і замовнику підпалу кінотеатру "Жовтень" загрожує до 10 років в'язниці
12:49, 30 жовтня 2014Київ
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За фактом підпалу столичного кінотеатру "Жовтень" порушено кримінальну справу.
Призвідникам пожежі в "Жовтні" загрожує 10 років в'язниці / фото УНІАН
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в соцмережі.
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"Сумнівів у тому, що це був підпал у слідчо-оперативної групи немає. Залишається питання мотиву для підпалу. Розпочато кримінальне провадження за ст. 194 Кримінального кодексу ("умисне знищення чужого майна"). Палію і замовнику підпалу кінотеатру "Жовтень" загрожує до 10 років позбавлення волі", - написав Антон Геращенко.
Чиновники Київської міської державної адміністрації під час оперативного наради з приводу пожежі у кінотеатрі повідомили, що збитки орієнтовно становлять 7 млн грн.
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