Геращенко: виконавцю і замовнику підпалу кінотеатру "Жовтень" загрожує до 10 років в'язниці

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в соцмережі.

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"Сумнівів у тому, що це був підпал у слідчо-оперативної групи немає. Залишається питання мотиву для підпалу. Розпочато кримінальне провадження за ст. 194 Кримінального кодексу ("умисне знищення чужого майна"). Палію і замовнику підпалу кінотеатру "Жовтень" загрожує до 10 років позбавлення волі", - написав Антон Геращенко.

Чиновники Київської міської державної адміністрації під час оперативного наради з приводу пожежі у кінотеатрі повідомили, що збитки орієнтовно становлять 7 млн грн.