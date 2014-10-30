Кількість будинків без гарячої води в Києві за добу виросла в два рази

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії. (За інформацією «Київенерго», станом на ранок 29 жовтня загалом в Києві без гарячого водопостачання залишався 401 споживач - 2,56% від загальної кількості споживачів – УНІАН).

Зокрема, повідомили у прес-службі, на сьогодні без ГВП внаслідок зупинки теплоджерел знаходиться 1 споживач у Святошинському районі.

В результаті пошкоджень на мережах централізованого опалення та гарячого водопостачання без ГВП залишається 710 споживачів: 29 - в Голосіївському, 21 - в Дарницькому, 23 - в Деснянському, 280 - в Дніпровському, 74 - в Оболонському, 18 - в Печерському, 86 - в Подільському, 57 - в Святошинському, 32 - в Солом`янському, 90 - в Шевченківському районах.

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Внаслідок планових ремонтних робіт, які «Київенерго» проводить в тепловому господарстві в період підготовки до опалювального сезону 2014-2015 років, тимчасово без ГВП залишається 1 споживач в Шевченківському районі.

За добу в результаті усунення 60 пошкоджень підключено 246 споживачів.

«Київенерго» загалом надає послуги з ЦО та ГВП 75% споживачів в Києві.