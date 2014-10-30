Кличко пообіцяв, що згорілий кінотеатр «Жовтень» приватизовувати не будуть

На найближчому засіданні Київради буде розглянуто проект рішення про продовження терміну оренди кінотеатру “Жовтень” трудовому колективу цього закладу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні мер столиці та голова КМДА Віталій Кличко після наради, що була скликана терміново в мерії у зв'язку з пожежею в кінотеатрі “Жовтень”.

“Впевнений у тому, що наше завдання, щоб кінотеатр залишився без зміни свого профілю. Розуміємо, що є багато спекуляцій, і попередня влада намагалась зробити все, щоб кінотеатри були приватизовані. Хочу дати інформацію, що вчора, випадково чи ні, був внесений проект рішення про передачу трудовому колективу кінотеатру в оренду. Я впевнений, що на наступній сесії це рішення буде прийнято”, - сказав Кличко.

Він наголосив на тому, що перед столичною владою стоїть ключове завдання зберегти у власності громади об'єкти, які мають ключове соціальне значення.

“Тут ніяких інших питань не повинно бути”, - заявив мер.

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Він також підкреслив, що наразі завдання влади міста зробити все, щоб кінотеатр швидше був відбудований та відновив свою роботу.

За словами Кличка, кінотеатр «Жовтень» був застрахований і зараз встановлюється розмір втрат. Після того, як буде відомо, у скільки обійдеться ремонт кінотеатру, вирішуватиметься, чи залучати до робіт інвесторів, додав він.

“Якщо це великі збитки, можливо, будуть інвестори. Але немає сенсу шукати інвесторів, якщо своїх коштів вистачить”, - сказав Кличко.

Мер також повідомив, що зараз правоохоронні органи встановлюють причини пожежі.

“Завтра зранку будемо мати остаточну інформацію. Порушено кримінальне провадження в цьому напрямку. І ключова річ, щоб встановити причину, щоб не було спекуляцій, і встановити тих, хто відповідальний за це”, - продовжив мер.

За словами міського голови, пожежні служби спрацювали оперативно вночі. Водночас відомо, що пожежею було охоплено 300 кв. м. Найбільше пошкоджено дах будівлі, а сам кінозал не зазнав значних пошкоджень.