За фактом пожежі в кінотеатрі «Жовтень» завели кримінальну справу за статтею «підпал»

Про це повідомляє «Українська правда» с посиланням на мера Києва Віталій Кличко.

"Після пожежі у "Жовтні" порушено кримінальне провадження за статтею про навмисне знищення/пошкодження майна шляхом підпалу", - повідомив Кличко.

Як повідомляє Hromadske TV з посиланням на свідка пожежі Євгена Зельмана, адміністрація кінотеатру "Жовтень" знехтувала нормами безпеки під час пожежі, всі запасні виходи були зачинені.

"Пожежа була локальна, її спочатку можна було загасити вогнегасником – палало чотири крісла, проте вогнегасники не працювали (…) Люди одразу не зрозуміли, що відбувається – вони вважали, що це частина фільму", - розповів він.

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При цьому ніхто з адміністрації не зголосився ані увімкнути тривожну сирену, ані якось в інший спосіб повідомити глядачів про небезпеку, зазначив очевидець. Всі запасні виходи були зачинені.

Він стверджує, що причиною загоряння був саме підпал.

"Це була якась палка, яка горіла рожевим полум’ям, вона пролетіла в нас над головами", - розповів Зельман.

Як відомо, в ніч на 30 жовтня пожежники кілька годин гасили кінотеатр "Жовтень", о 6-7 ранку дах іще димівся, його поливали водою. Дах будівлі майже повністю прогорів, покриття лише частково залишилося на боковій його частині.

У соцмережах анонсовано акцію за відновлення "Жовтня", яку планується провести 31 жовтня, об 11 годині, біля Київської міськдержадміністрації.