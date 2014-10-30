У мережі з'явився хештег #savezhovten: активісти закликають киян разом відновити "Жовтень"

У мережі Інтернет вже почали з'являтися заклики активістів до відновлення кінотеатру "Жовтень", який знаходиться у Києві на Подолі, та згорів минулої ночі.

"Друзі, судячи по ФБ всі люблять Жовтень. То давайте разом відновимо його. Хто з волонтерів чи недержавних організацій готовий взятись за збір коштів? Я думаю Подоляни і кияни скинуться на відновлення першого історичного кінотеатру. Якщо він довго простоїть без ремонту, йому точно не продовжать строк аренди і віддадуть під забудову", - написав журналіст 5 каналу Азад Сафаров на своїй сторінці у Facebook.

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Також у мережі з'явився особливий хештег #savezhovten, який українською звучить як "Врятуй "Жовтень", яким активісти позначають свої пости з підтримкою та закликами до відновлення історичного кінотеатру Києва.

Як повідомляв УНІАН, у середу ввечері, 29 жовтня, у столиці України загорівся найстаріший київський кінотеатр "Жовтень". За інформацією очевидців, невідомі в одному з залів кинули димову шашку.

Оцінивши масштаби займання, рятувальники передали до чергової частини інформацію про підвищений ранг пожежі,тому на допомогу їм було направлено підкріплення з пожежних депо Оболонського, Голосіївського, Шевченківського та Солом‘янського районів.

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Правоохоронці, які прибули за викликом разом із співробітниками кінотеатру допомогли людям покинути небезпечну зону. За фактом виникнення пожежі відкрито кримінальне провадження. Кваліфікація справи буде залежати від експертних висновків.

За словами мера Києва Віталія Кличка, не виключений підпал приміщення, навколо якого протягом останніх років тривали суперечки і судова тяганина.

"Хочу сказати одне: ми не дозволимо відібрати "Жовтень", який став уже символом інтелектуального кіно у столичних глядачів",- пообіцяв він.