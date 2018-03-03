Кличко вночі перевіряв як прибирають сніг у Києві

Він зазначив, що вся техніка – і комунальна, і підрядних організацій – працює на вулицях міста. Для подолання наслідків снігопадів у Києві підготували близько 700 одиниць техніки.

Мер Києва Віталій Кличко в ніч на суботу перевіряв як комунальні служби прибирають місто від снігу. Негода в Києві не припиняється. За прогнозами синоптиків, тільки в ніч на суботу та наступного дня випаде ще до 20 сантиметрів снігу.

Віталій Кличко проїхався вулицями столиці та без попередження заїхав у кілька ШЕУ. Зокрема, перевірив як працюють вночі в Оболонському, Подільському та Печерському шляхово-експлуатаційних управліннях. Також мер відвідав Центр організації безпеки дорожнього руху Києва, де працює цілодобовий штаб із координації роботи всіх міських служб, поліції, служби з надзвичайних ситуацій. Туди стікається вся інформація про ситуацію на дорогах столиці, поблизу об’єктів соціальної сфери, спостерігають на табло і як та де працює в місті спецтехніка.

«Зараз ситуація контрольована. Дякуючи «Київавтодору», дякуючи ШЕУ, всім нашим підрядним організаціям, ми скоординовано працюємо, щоб ефективно прибирати місто. Бо нам треба впоратися в дуже короткі терміни – щоб життєдіяльність столиці не була паралізована негодою. Поки триває сильний снігопад, в першу чергу ми прибираємо ключові автомагістралі і вулиці, щоб рух містом не зупинився. Після цього переходимо в міжквартальні проїзди та до розчищення тротуарів», – наголосив мер столиці.

Читайте такожУ Києві вулиці від снігу розчищають 517 одиниць техніки і понад 3,8 тисячі людейВін зазначив, що вся техніка – і комунальна, і підрядних організацій – працює на вулицях міста. Для подолання наслідків снігопадів у Києві підготували близько 700 одиниць техніки. У тому числі, 377 одиниць техніки «Київавтодору», 180 одиниць техніки комунальних ЖЕКів, залучає місто до прибирання і 160 одиниць техніки підрядників, із якими були підписані договори.

Також мер нагадав, що всі балансоутримувачі, організації та заклади повинні прибирати території, закріплені за ними. Це жорстка вимога міської влади, яка перевірятиме і виписуватиме штрафи безвідповідальним балансоутримувачам.

Звернувся вкотре Віталій Кличко і до столичних автоводіїв, аби не виїжджали в місто без гострої потреби і користувалися комунальним транспортом. Оскільки рух на дорогах під час негоди ускладнений, а припарковані на узбіччях доріг авто заважають снігоприбиральній техніці розчищати місто від снігу.