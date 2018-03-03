У Києві вулиці від снігу розчищають 517 одиниць техніки і понад 3,8 тисячі людей (відео)

Зараз комунальники приступають до очищення покрівель від накрижень та бурульок.

У Києві на розчищенні вулиць від снігу працюють 517 одиниць техніки і понад 3,8 тис. працівників ЖЕДів.

Читайте такожКиївські школи призупинять навчання 2 та 3 березня через негоду – розпорядження КМДАЯк повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв на засіданні оперативного штабу з питань ліквідації наслідків негоди.

«Зараз у столиці працює 365 одиниць техніки «Київавтодору», 152 одиниці техніки комунальних житлово-експлуатаційних дільниць та інших служб. Понад 3,8 тис. працівників ЖЕД прибирають двори багатоповерхових будинків, 30 бригад із ручного прибирання «Київавтодору» забезпечують розчищення зупинок громадського транспорту і тротуарів. Уночі дорожники також не припиняли роботи з вивезення снігу: за минулу добу зі столичних вулиць і доріг вивезено 4622,5 т снігу», - зазначив Пантелеєв.

За його словами, зважаючи на перепади температури повітря, комунальники приступають до очищення покрівель від накрижень та бурульок.

«Усі балансоутримувачі будівель повинні негайно очистити дахи будівель від снігу й накрижень. Усі небезпечні ділянки повинні бути огороджені. Усіх пішоходів просимо в цей період бути особливо уважними», - наголосив міський чиновник.

Він також повідомив, що зараз «Київзеленбуд» відпрацьовує з районними службами питання забезпечення вишок для робіт у висотних будинках.