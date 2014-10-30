КМДА обговорить відбудову "Жовтня" після пожежі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це мер заявив на місці пожежі. (УНІАН: за даними ДСНС, пожежа в кінотеатрі «Жовтень» на Подолі знищила дах на площі 300 м2).

«Загоряння, за попередньою інформацією, сталося о 21:45 в середу, під час сеансу на задніх рядах кінозалу. Пожежні і МНС спрацювали оперативно, людей евакуювали, постраждалих немає. Вогонь локалізували», - зазначив Кличко, який вночі прибув на місце пожежі.

Він поінформував, що правоохоронці не відкидають версію про підпал приміщення, навколо якого протягом останніх років тривали суперечки і судова тяганина.

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