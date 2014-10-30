Кличко: пожежу в кінотеатрі “Жовтень” локалізували
Пожежу у найстарішому столичному кінотеатрі "Жовтень" локалізували. Влада Києва не виключає можливість підпалу будівлі.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на місці пожежі, передає телеканал "24".
Кличко, зокрема, зазначив, що займання сталося о 21.45 у середу, під час сеансу на задніх рядах кінозалу.
"Пожежні і МНС спрацювали оперативно, людей евакуювали, постраждалих немає. Вогонь локалізували",- наголосив київський мер.
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За його словами, не виключений підпал приміщення, навколо якого протягом останніх років тривали суперечки і судова тяганина.
"Хочу сказати одне: ми не дозволимо відібрати "Жовтень", який став уже символом інтелектуального кіно, у столичних глядачів",- пообіцяв Кличко.
Він додав, що у четвер проведе оперативну нараду з керівниками профільних відомств столиці щодо ситуації навколо кінотеатру та можливостей якнайшвидшої його відбудови і відкриття для столичних прихильників кіно.
Нагадаємо, у середу ввечері у столиці України загорівся найстаріший київський кінотеатр "Жовтень".