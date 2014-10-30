Кличко: пожежу в кінотеатрі “Жовтень” локалізували

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на місці пожежі, передає телеканал "24".

Кличко, зокрема, зазначив, що займання сталося о 21.45 у середу, під час сеансу на задніх рядах кінозалу.

"Пожежні і МНС спрацювали оперативно, людей евакуювали, постраждалих немає. Вогонь локалізували",- наголосив київський мер.

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За його словами, не виключений підпал приміщення, навколо якого протягом останніх років тривали суперечки і судова тяганина.

"Хочу сказати одне: ми не дозволимо відібрати "Жовтень", який став уже символом інтелектуального кіно, у столичних глядачів",- пообіцяв Кличко.

Він додав, що у четвер проведе оперативну нараду з керівниками профільних відомств столиці щодо ситуації навколо кінотеатру та можливостей якнайшвидшої його відбудови і відкриття для столичних прихильників кіно.

Нагадаємо, у середу ввечері у столиці України загорівся найстаріший київський кінотеатр "Жовтень".