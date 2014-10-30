Пожежні вже більше чотирьох годин гасять пожежу в "Жовтні"

На місце було направлено рятувальників з найближчої, 14-ої державної пожежно-рятувальної частини, передає ТСН.

Оцінивши масштаби займання, бійці передали до чергової частини інформацію про підвищений ранг пожежі,тому на допомогу їм було направлено підкріплення з пожежних депо Оболонського, Голосіївського, Шевченківського та Солом‘янського районів.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у місті Києві. Загалом, за уточненою інформацією, до ліквідації пожежі залучено 12 автомобілів основної та 6 спеціальної техніки з восьми підрозділів Київського гарнізону, а також близько 80 чоловік особового складу.

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Станом на 1:00 гасіння вогню продовжується. Вогонь охопив 300 метрів квадратних покрівлі та перекриттів даху будівлі, постраждали технічні приміщення кінотеатру.

За попередніми даними, постраждалих під час пожежі немає.

Наразі розглядається кілька версій займання, однак остаточна причина та обставини події будуть зʼясовуватися після ліквідації пожежі та проведення слідчо-оперативних дій.