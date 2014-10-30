З палаючого "Жовтня" евакуювали 60 осіб

Про це УНІАН повідомили у столичному Главку міліції.

Правоохоронці, які прибули за викликом разом із співробітниками кінотеатру допомогли людям покинути небезпечну зону.

За фактом виникнення пожежі відкрито кримінальне провадження. Кваліфікація справи буде залежати від експертних висновків.

Станом на 12:30 ночі рух транспорту поруч з кінотеатром перекритий. На місці події перебуває мер києва Віталій Кличко.

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Як повідомила у своєму твіттері прес-секретар мера Києва Оксана Зінов'єва, "Кличко у четвер проведе нараду з керівниками профільних відомств щодо ситуації навколо "Жовтня" і його відбудови".

Нагадаємо, у Києві загорівся кіннотеатр "Жовтень" за інформацією очевидців, невідомі в одному з залів кинули димову шашку.