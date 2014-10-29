В Києві 200 осіб через відсутність води і тепла перекрили рух на вулиці Борщагівській



Як повідомила кореспонденту УНІАН жителька будинку по вулиці Леваневського 8/7, люди не пропускають всі машини, крім швидкої допомоги. Вона зазначила, що на неодноразові звернення на гарячу лінію, до органів влади, відповідальних осіб, реакції, яка б призвела до вирішення питання немає.

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Жителі повідомили також, що з початку сезону опалення так і не включено, гарячої води немає. Крім того, з 19 жовтня почалися перебої зі світлом.