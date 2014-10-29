Київ зможе економити близько 15 млн кубометрів газу за рахунок спалювання сміття
Обігрів частини споживачів району Позняки за рахунок теплової енергії від спалювання на заводі «Енергія» сміття дозволить зекономити приблизно 15 млн. кубометрів газу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі ТРК «Київ» повідомив директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Києва Дмитро Новицький.
«Ми реалізуємо вже проект спалення сміття. Це теплова енергія, яка подається в мережі міста. Це дозволить зекономити десь приблизно 15 млн. кубометрів газу. Це достатньо велика кількість - обігріває частину фонду Позняків», - сказав Новицький.
За його словами, це досить успішний досвід.
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«Тому розглядається декілька проектів, які дозволять використовувати біопаливо – це деревина або пелети. Ще в Бєлічах, можливо, переробимо і малі котельні, які застосовуються на периферії Києва. Тобто зараз є ціла програма», - повідомив керівник профільного департаменту.
За його словами, для киян вже немає загрози мерзнути взимку в помешканнях.
«Я впевнений, що ми перезимуємо нормально і з нормальною комфортною температурою в кожній оселі, і в кожному закладі соціального закладу», - сказав Новицький.
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