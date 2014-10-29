Київ зможе економити близько 15 млн кубометрів газу за рахунок спалювання сміття

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі ТРК «Київ» повідомив директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Києва Дмитро Новицький.

«Ми реалізуємо вже проект спалення сміття. Це теплова енергія, яка подається в мережі міста. Це дозволить зекономити десь приблизно 15 млн. кубометрів газу. Це достатньо велика кількість - обігріває частину фонду Позняків», - сказав Новицький.

За його словами, це досить успішний досвід.

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«Тому розглядається декілька проектів, які дозволять використовувати біопаливо – це деревина або пелети. Ще в Бєлічах, можливо, переробимо і малі котельні, які застосовуються на периферії Києва. Тобто зараз є ціла програма», - повідомив керівник профільного департаменту.

За його словами, для киян вже немає загрози мерзнути взимку в помешканнях.

«Я впевнений, що ми перезимуємо нормально і з нормальною комфортною температурою в кожній оселі, і в кожному закладі соціального закладу», - сказав Новицький.

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