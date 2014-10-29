В КМДА під люстрацію попали три чиновники

Про це повідомив керівник апарату Київської міської державної адміністрації (КМДА) Володимир Бондаренко, передає Еспресо.TV. За інформацією з особистих справ і даних про займані коли-небудь посади, було звільнено 3 особи - 2 чиновники з мерії та один - з секретаріату Київради.

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Зокрема, з КМДА було звільнено начальника управління з питань надзвичайних ситуацій департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Сергія Рюмшина через те, що він очолював Святошинську райдержадміністрацію до 5 лютого 2013 року. Крім того, були звільнені заступник директора Державного архіву столиці Світлана Сидорова, оскільки на початку 1990-х років вона була секретарем райкому КПУ в Києві. З тієї ж причини з секретаріату Київради була звільнена заступник начальника управління забезпечення діяльності постійних комісій Київради Світлана Пантелєєва.

"Інших чиновників на даний момент ми не можемо звільнити. Згідно з порядком, який був затверджений Кабміном, перевірку доходів, витрат, майна проводитимуть ряд контролюючих органів, а саме МВС, Мін'юст, Гепрокуратура і СБУ. Саму КМДА за планом, якщо я не помиляюся, перевірятимуть в середині 2015 року", - повідомив Володимир Бондаренко.