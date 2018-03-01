Київські школи призупинять навчання 2 та 3 березня через негоду – розпорядження КМДА

Дитячим садочкам також рекомендовано призупинити роботу на ці два дні

Враховуючи погодні умови, столична влада прийняла рішення про призупинення навчального процесу 2 та 3 березня у школах столиці.

Дитячим садочкам також рекомендовано призупинити роботу на ці два дні, натомість передбачити функціонування чергових груп. Сьогодні підписано відповідний наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту,

Про це повідомляє управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату

У департаменті також нагадали освітянам про вимоги наказу щодо забезпечення безперебійного функціонування об’єктів освітньої галузі Києва в осінньо-зимовий період 2017-2018 року (наказ Департаменту №1111 від 29.11.2017).

Нагадаємо, що 1 березня в столиці сильний сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиця. За попередженням Українського гідрометцентру, 2 березня також триватимуть невеликий сніг, температура вночі близько 10°, вдень 6-8° морозу. 3 березня – сніг, температура вночі 7-9°, вдень 1-3° морозу, на дорогах ожеледиця, вітер південний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. 4 та 5 березня – невеликий сніг, температура вночі 11-13° морозу, вдень 4-6° морозу.