Кличко проінспектував дороги Києва і заявив, що більше 90% потребують ремонту (фоторепортаж)

Київський міський голова Віталій Кличко запевняє, що місто знайде фінансування для того, щоб забезпечити виконання плану ремонту автодоріг на поточний рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко сказав під час інспекції виконання ремонту на вулиці Бальзака на Троєщині, і Межигірської - на Подолі.

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«Стан доріг у Києві незадовільний. Більше 90% доріг з 1 600 тис. км загальної протяжності на сьогоднішній день потребують ремонту. На це потрібні кошти. Ситуація складна, оскільки ви знаєте, що у бюджеті Києва була "діра" у більш ніж 3 млрд грн», - зазначив мер.

У той же час, Кличко запевнив, що заплановані на цей рік роботи будуть профінансовані у повному обсязі.

«На сьогоднішній день 8 доріг відремонтовано. Це, зокрема, Межигірська, Празька, Бориспільська, Бальзака, Народна. Деякі з них не ремонтувалися близько 50 років. Бальзака була побудована 30 років тому, і не ремонтувалася з тих пір. Зараз вона відремонтована - це 2,8 км. Ще 6 доріг до кінця року будуть відремонтовані. Тобто, будуть закінчені роботи на 14 запланованих дорогах, незважаючи на проблеми з бюджетом», - сказав Кличко.

За його словами, планується передбачити в бюджеті міста на наступний рік значне фінансування на відновленняавтошляхів столиці. «Для нас ключове завдання - сформувати і ухвалити бюджет, щоб там була досить велика складова на ремонт доріг», - сказав мер.

Гендиректор «Київавтодору» Володимир Жуков запевнив журналістів, що необхідне фінансування на виконання програми ремонту доріг є. «Програма, яку доведено, вона фінансується. До 15 листопада цього року всі 14 вулиць, крім Газопровідної, будуть закінчені. Газопровідна має вартість 70 млн. Вона йде з розширенням, зі знесенням зелених насаджень, виносом мереж. Ми зробимо її вдвічі ширше, ніж вона є. Наступного року до Дня Києва, я сподіваюся, ми її закінчимо», - сказав Жуков.

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Він запевнив у якості виконаних робіт, і сказав, що гарантує 15 років експлуатації нового покриття, зокрема на відвідуваних сьогодні під час інспекції вулицях.

Також Кличко сьогодні відвідав дитсадок на Троєщині поблизу відремонтованої вулиці Бальзака - на проспекті Маяковського. «Іноді до мене звертаються з тим, що десь вимкнули опалення. Такі випадки бувають. Але на сьогоднішній день у нас все нормально. 100% садків, шкіл, лікарень підключено до централізованого опалення. Але контроль потрібно тримати», - пояснив він журналістам мету сьогоднішнього відвідування дошкільного закладу.