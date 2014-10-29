У столиці хочуть створити Центр контролю за роботою автотранспорту

Київ планує залучити інвесторів до створення Єдиного диспетчерського центр контролю за роботою автотранспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, у столиці проведуть конкурс із залучення інвестора до реалізації інвестиційного проекту «Створення єдиного диспетчерського центру контролю за роботою автотранспорту та збору інформації». Зазначається, що відповідне розпорядження КМДА підписав голова Віталій Кличко.

Коментуючи це рішення радник голови КМДА Олександр Кава нагадав, що у 2007 році були спроби реалізувати кілька проектів для підвищення пропускної здатності вулично-дорожньої мережі та зменшення кількості заторів у місті. Зокрема, це будівництво II черги автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР), створення автоматизованої системи управління транспортом (АСУТ) та будівництво автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом (електронні табло, керовані дорожні знаки, детектори транспорту та метеонагляд).

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У рамках цих проектів передбачалася взаємодія АСКДР із окремою системою диспетчерського управління громадським транспортом для того, щоб надавати йому пріоритетний проїзд на перехрестях столиці. Однак поставленої мети досягнуто не було, а зазначені системи виконують різні завдання та використовують різні алгоритми.

Тож нині, аби поліпшити якість обслуговування і безпеку пасажирів громадського транспорту, координувати роботу дорожніх служб, контролювати завантаженість доріг міста, прийнято рішення щодо створення Єдиного диспетчерського центру.

Замовником реалізації проекту визначено комунальну службу перевезень, а замовником передінвестиційних робіт стало КП «Київське інвестиційне агентство».

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Передбачається, що створення центру дозволить провадити якісну транспорту логістику, оптимізувати роботу транспорту, ефективно використовувати наявний автопарк, знизити експлуатаційні витрати комунальних підприємств. Крім того, діяльність диспетчерського центру підвищить виробничу дисципліну водіїв і диспетчерів, скоротить вплив людського фактору на процес організації та контролю роботи транспорту.