У 2017 році 133 родини учасників АТО отримали нове житло в Києві

На початок 2018 року черга цієї категорії киян на отримання житла складає 2,5 тис. родин.

У Києві минулого року нове житло отримали 133 родини учасників АТО.

Про це інформує прес-служба КМДА, посилаючись на дані, оприлюднені під час робочої наради щодо соціального захисту учасників АТО у місті Києві.

У 2016 році Київ зміг забезпечити житлом 71 родину учасників АТО.

«Якщо 2016 року в столиці трималась тенденція, коли за рахунок міського фонду видано тільки 2,8% квартир, а 72,1% – це субвенція із державного бюджету, то у 2017 році ситуація разюче змінилась: за рахунок міста видано 97,2% квартир із загальної кількості. Це стало можливим завдяки тому, що місто виділило 100 квартир цільового призначення для забезпечення учасників АТО, першочергово – людей із інвалідністю, зокрема, і третьої групи», - сказано в повідомленні.

Пріоритетом для Києва у 2016-2017 роках лишалося забезпечення житлом родин загиблих учасників АТО (30% із загальної кількості отриманих квартир або 62 родини), інвалідів АТО (43% із загальної кількості отриманих квартир або 88 родин). Трохи менше квартир (27% із загальної кількості) за 2 роки отримали 54 родини учасників АТО, які не мають інвалідності.

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В КМДА заявляють, що черга на отримання житла при цьому невпинно зростає. Так, якщо 2017 року в Києві на обліку потребуючих житла перебували 2463 родини учасників АТО, то на початок 2018 – вже 2530 родин.

За словами голови Ради ветеранів АТО Ігоря Марі, столична влада спільно із ветеранами на сьогодні розглядає кілька механізмів збільшення темпів для подолання квартирної черги у цій категорії. Зокрема, це введення міських програм кредитування будівництва або придбання житла за формулою «50 на 50», а також будівництво цільових багатоповерхових житлових будинків за рахунок міста на вул. Жулянській, 5 та пров. Моторному, 3. Кошти на таке будівництво вже закладені у міському бюджеті, а строк будівництва може бути завершений за 3 роки.

Звіт про забезпечення житлом учасників АТО у столиці вже розміщено на офіційному веб-порталі КМДА. Також завантажити його можна за посиланням.