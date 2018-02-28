Кличко: Київ впорався з подоланням наслідків негоди

За словами мера, це тільки початок снігопадів, які прогнозують синоптики.

Столиця впоралася з подоланням наслідків негоди. Весь комунальний транспорт вийшов на маршрути і курсує за графіком.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час оперативної наради в Центрі організації та безпеки дорожнього руху Києва.

За словами мера, це тільки початок снігопадів, які прогнозують синоптики. Він дав доручення главам районів та керівникам комунальних служб і надалі бути готовими до більш потужних опадів, які прогнозують в ніч на 1 березня. Аби оперативно прибирати місто від снігу. Віталій Кличко також звернувся до столичних автомобілістів не ризикувати і не ускладнювати рух та прибирання у місті під час сильних снігопадів.

«Ми звертаємося до водіїв з проханням скористатися комунальним транспортом. Зараз ми бачимо, що по переважній кількості вулиць транспорт рухається нормально. Але є місця, де люди безвідповідально кидають свої автівки на узбіччях і заважають прибирати сніг, спричиняють затори», - зазначив Кличко.

У Києві для подолання наслідків снігопаду підготовлено понад 600 одиниць техніки. В тому числі, це 377 одиниць техніки «Київавтодору», 180 одиниць техніки комунальних ЖЕКів. У разі потреби місто залучатиме до прибирання снігу техніку 160 підрядних організацій, з якими підписані договори. Весь процес роботи контролюють за допомогою GPS-трекерів, які встановлені на комунальну спецтехніку, зокрема, і снігоприбиральну. Також в рамках програми «Розумне місто» було встановлено 6 тисяч камер відеоспостереження, через які відслідковують поточну ситуацію на дорогах міста та поруч з об‘єктами соціальної сфери.

Віталій Кличко дав доручення забезпечити своєчасне прибирання снігу з вулиць. Особливо поблизу зупинок громадського транспорту, підходів до метро та на тротуарах. Також він доручив своєчасно реагувати прибирати бурульки на дахах будівель, які створюють небезпеку для пішоходів. Нагадав мер і про необхідність продовження роботи пунктів обігріву, облаштованих у місті на час холодів.

«У зв’язку із суттєвим похолоданням у всіх районах Києва розміщені 44 пункти обігріву, із яких 18 – працюють у цілодобовому режимі. Вони працюватимуть до моменту, поки погода не покращиться. Пункти обігріву – стаціонарні місця, де люди можуть відпочити, зігрітися, випити чаю, отримати долікарську допомогу. За останніх дні до пунктів обігріву звернулися понад 200 осіб, а загалом з початку зимового періоду їх послугами скористалися понад 1000 осіб», - підкресли мер столиці.