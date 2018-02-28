Станом на сьогодні «столичний пакет» муніципальних пільг та гарантій для цієї категорії киян вже складається з 15 позицій.

Київ оновив «столичний пакет» муніципальних пільг і гарантій для учасників АТО та презентував новий алгоритм їх отримання.

«Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції» презентував під час робочої наради щодо соціального захисту учасників АТО у місті Києві оновлену збірку матеріалів «Інформація про соціальну підтримку учасників АТО у м. Києві».

У збірці вміщені оновлені алгоритми отримання додаткових муніципальних пільг та гарантій киянами – учасниками АТО та членами їхніх сімей, бійцями-добровольцями, бійцями, які перебувають у полоні або зникли безвісти, а також членами сімей загиблих учасників АТО.

Читайте такожДобратися з Києва до аеропорту «Бориспіль» стало дорожче

Керівник Центру Вікторія Кісіленко підкреслила, що необхідність в оновленні матеріалів виникла після прийняття Київрадою рішення, яким були встановлені нові муніципальні пільги та поширена дія програм соціального захисту на бійців добровольчих батальйонів і учасників АТО, які перебувають у полоні або зникли безвісти.

Станом на сьогодні «столичний пакет» муніципальних пільг та гарантій для цієї категорії киян вже складається з 15 позицій, зокрема це:

щорічна допомога учасникам АТО (у тому числі й тим, які перебувають у полоні або зникли безвісти), бійцям-добровольцям та членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО;

щомісячна допомога неповнолітнім дітям, падчеркам, пасинкам загиблих (померлих) учасників АТО та бійців-добровольців;

компенсація витрат і надання коштів на стаціонарне лікування, складне протезування учасників АТО, бійців-добровольців;

компенсація витрат на житлово-комунальні послуги учасникам АТО (у тому числі тим, які перебувають у полоні або зникли безвісти), бійцям-добровольцям та членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО;

допомога на поховання учасників АТО та бійців-добровольців, які не мають пільг за законом;

допомога на часткову компенсацію виготовлення надгробків загиблим (померлим) учасникам АТО, бійцям-добровольцям;

забезпечення учасників АТО проїзними квитками до отримання ними пільги за законом;

доставка тіл загиблих учасників АТО, бійців-добровольців із зони проведення АТО до Києва;

безкоштовне поховання учасників АТО та бійців-добровольців, які не мають пільг за законом;

першочергове влаштування дітей учасників АТО та бійців-добровольців та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО до дошкільних навчальних закладів;

додаткова пільга щодо батьківської плати за харчування у дошкільних навчальних закладах дітей учасників АТО та бійців-добровольців;

безкоштовне харчування учнів 5-11 класів з-поміж дітей учасників АТО та бійців-добровольців;

оздоровлення дітей учасників АТО та бійців-добровольців до 7-ми років у супроводі одного з батьків.

Паралельно із цим спрощено механізм отримання таких гарантій. Якщо учасник АТО або член його родини зареєстрований у столичному Реєстрі, для отримання міських пільг вони не повинні щороку подавати оновлений пакет документів до органів соцполітики, натомість соціальні працівники будуть користуватися інформацією з Реєстру.

«Почавши у 2014 році із 2 додаткових гарантій, на 2018 рік столиця має найбільш повний серед інших міст України та фінансово забезпечений «соціальний пакет», завдяки якому учасники АТО можуть відчувати себе захищеними», – підкреслила Вікторія Кісіленко.

Інформація про соціальну підтримку учасників АТО в м. Києві: https://kyivcity.gov.ua/files/2018/2/26/AtoKnygaNova.pdf

​https://kyivcity.gov.ua/news/ 59802.html

​