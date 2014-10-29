Опалення нарешті дали всім киянам

Про це після проведення штабу з питань контролю за стартом опалювального сезону повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«На сьогодні тепло подано до всіх столичних будинків, в тому числі й тих, що знаходяться в управлінні ОСББ, кооперативів тощо, відповідно до заявок, які подані їх керівними органами до теплопостачальних організацій. Однак у результаті значної кількості поривів тепломереж частина споживачів залишається без тепла. Ліквідація аварійних ситуацій повинна здійснюватися відповідальними організаціями протягом доби», – зазначив Пантелеєв.

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За його інформацією, з початку опалювального сезону, який у Києві стартував 22 жовтня, сталося близько 300 аварій. Найбільше аварійних випадків зафіксовано в Оболонському районі Києва.

«На сьогодні нам спільно з ПАТ «Київенерго» вдалося ліквідувати понад 240 поривів. Щодоби ремонтні бригади відновлюють роботу на 50-60 локаціях. Попри те, що кожного дня ми маємо нові випадки аварій, загалом динаміка позитивна й кількість осель з теплом щодня збільшується», – зауважив він.