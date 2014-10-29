У Києві закрили мережу підпільних казино "Кінг"

Для проведення операції було залучено 180 міліціонерів, які одночасно провели 32 обшуки. Правоохоронцям вдалося вилучити майже 1 тис. одиниць гральної техніки, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва.

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Крім того, було виявлено дві серверні. За оперативною інформацією, їх роботою керував головний сервер, розташований у Москві.

Розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (Зайняття гральним бізнесом), триває.

Загалом, лише в жовтні поточного року органами столичної прокуратури спільно з міліцією вдалося припинити діяльність понад 60 закладів, які надавали незаконні послуги у сфері грального бізнесу. Вилучено 1,5 тис. одиниць гральної техніки, серед якої – гральні автомати, комп’ютери та інше обладнання.

Як повідомляв УНІАН, заборона грального бізнесу в Україні діє з 2009 року, але на практиці гральний бізнес працює «в тіні», і доступ населення до нього залишається. Водночас, держава практично втратила контроль за веденням цього бізнесу і надходження до держбюджету від його ведення.