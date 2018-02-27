У столиці презентують бібліотечний проект для молоді «Творчий інкубатор»

«Творчий інкубатор» – це проект, спрямований на розвиток креативності, творчої активності, практичних компетенцій молоді на основі сучасних інформаційних технологій, освітніх програм та ігрових форм взаємодії.

28 лютого о 17:00 відбудеться офіційне відкриття оновленого бібліотечного простору відділу мистецтв МСМБ «Молода гвардія» та започаткованого на його базі проекту «Творчий інкубатор».

«Творчий інкубатор» – це проект, спрямований на розвиток креативності, творчої активності, практичних компетенцій молоді на основі сучасних інформаційних технологій, освітніх програм та ігрових форм взаємодії. У його арсеналі – нове обладнання, інтернет, унікальні бібліотечні ресурси та послуги, яких потребує сучасний молодий користувач, повідомляє прес-служба КМДА.

Окрім того, новий простір відділу мистецтв стане місцем проведення майстер-класів, творчих зустрічей, ІТ-консультацій, коворкінгу та дозвілля молоді, надання сервісних послуг. Відділ стане місцем для реалізації творчих молодіжних проектів, буде розвиватись і доповнюватись новим обладнанням, технологіями, інформаційними базами. Завдяки маркетингу, залученню до співпраці креативних партнерів очікується зростання відвідуваності відділу бібліотеки до 20 тисяч відвідувань на рік.

На гостей заходу, окрім презентації проекту «Творчий інкубатор», очікує екскурсія бібліотекою.

Контактна особа – Галина Конашко, тел.: 288-11-74, (067) 498-24-49; konashko@gmail.com.

Місце проведення: просп. Повітрофлотський, 10, Відділ мистецтв МСМБ «Молода гвардія».

Вхід вільний.

Довідково.

У 2017 році відділ мистецтв бібліотеки зазнав перепланування у ході капітального ремонту, після чого збільшилася корисна площа та було відкрито нові зони для обслуговування користувачів. Проект реалізовано за підтримки Департаменту культури КМДА. Коштом міського бюджету на його реалізацію було виділено 500 тис. грн.