За перші півроку з дня відкриття на Київському велотреку встановлено три рекорди

Київський велотрек відповідає міжнародним стандартам і є одним із найкращих велотреків Європи.

Із відкриття оновленого Київського велотреку, яке відбулося в травні 2017 року, вже встановлено кілька рекордів, один із яких навіть увійшов до Книги рекордів Гіннеса.

Про це 25 лютого повідомив Володимир Мельник, директор Київського велотреку, під час презентації «Київський велотрек – нові можливості» у фан-зоні зимових Олімпійських ігор, передає прес-служба КМДА.

Київський велотрек відповідає міжнародним стандартам і є одним із найкращих велотреків Європи. На його території проведено низку змагань із велоспорту, зокрема, такі визначні заходи, як Кубок Відкриття Київського велотреку, Чемпіонат України серед юніорів, Кубок Києва з велосипедного спорту на треку. Активно розвиваються додаткові послуги велотреку: тренажерні зали, велостудія, заняття з фітнесу, а завдяки налагодженій співпраці з біговими клубами постійно проводяться безкоштовні оздоровчі заняття для всіх охочих.

Володимир Мельник наголосив на тому, що пріоритетним напрямом у діяльності Київського велотреку є популяризація велоспорту та велокультури в столиці. Для цього запроваджено безкоштовні екскурсії для школярів, зустрічі з відомими спортсменами та діячами спорту, майстер-класи, тренінги, фотовиставки. Особливою популярністю користується безкоштовна дитяча спортивна школа, де вихованням молоді займаються досвідчені тренери. У поточному році багато зусиль буде спрямовано на її розвиток, адже це важливий соціальний міський проект.

У планах на 2018 рік – також покращення інфраструктури комунального підприємства, проведення міжнародних змагань, залучення партнерів і спонсорів, підтримка велоклубів та спортсменів, створення тематичного веломузею.