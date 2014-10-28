Киян просять не зловживати обігрівачами

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Крім того, як підкреслюється в повідомленні, використання одночасно кількох електроприладів та підключення саморобних виробів для обігріву приміщень стає причиною виникнення аварій, пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Зокрема, за даними управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою КМДА, протягом жовтня поточного року в житлових будинках столиці сталося 34 пожежі у результаті замикання електромережі.

Читайте такожМайже всім киянам дали теплоТакож в КМДА зазначають, що у столиці тривають ремонтні роботи найбільш проблемних ділянок електромереж та електромереж у житлових будинках. Це 560 об’єктів, які за результатами обстежень визнані найбільш критичними з позиції аварійності.

Разом з тим міська влада звертається до киян із проханням дотримуватися лімітів використання електроенергії свого будинку та здійснити заходи енергозбереження у своїх помешканнях: утеплити вікна, двері, балкони та лоджії.