20 тонн олії на проспекті Перемоги: ліквідація аварії та заповзятливі кияни (фото, відео)

У Святошинському районі Києва через перекидання цистерни на проїжджу частину витекло близько 20 тонн соняшникової олії.

Читайте такожУ Києві перекинулася цистерна: на проїжджу частину витекло близько 20 тонн соняшникової олії (фото, відео)

За попередніми даними, водій автоцистерни "Рено" з невстановлених поки що причин не впорався з управлінням

Відео Jack Osi

Відео Комсомольская Правда в Украине