20 тонн олії на проспекті Перемоги: ліквідація аварії та заповзятливі кияни (фото, відео)

17:03, 28 жовтня 2014
Київ
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У столиці перекинулася автоцистерна з соняшниковою олією.

Фото УНІАН

У Святошинському районі Києва через перекидання цистерни на проїжджу частину витекло близько 20 тонн соняшникової олії.

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