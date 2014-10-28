20 тонн олії на проспекті Перемоги: ліквідація аварії та заповзятливі кияни (фото, відео)
17:03, 28 жовтня 2014Київ
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У столиці перекинулася автоцистерна з соняшниковою олією.
На дорогу витекло близько 20 тонн олії / Фото УНІАН
У Святошинському районі Києва через перекидання цистерни на проїжджу частину витекло близько 20 тонн соняшникової олії.
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Відео Jack Osi
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