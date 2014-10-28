"Київводоканал" претендуватиме на гроші Світового банку для розвитку інфраструктури

Цей проект передбачає виділення позики в сумі $350 млн на модернізацію 10 підприємств ЖКГ в Україні.

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Як уточнила УНІАН радник голови правління "Київводоканалу" з питань інформаційної політики Вікторія Яковлєва, в рамках проекту Світового банку планується реконструювати 4-5 об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства. У той же час, вона зазначила, що сума, що виділяється для цих цілей "Київводоканалу", поки не визначена.

"На даний момент сказати, скільки грошей буде виділено, досить складно. Коли з'явиться інформація, ми оголосимо про те, які конкретно суми будуть виділені", - сказала Вікторія Яковлєва.

Разом з тим, в прес-службі "Київводоканалу" відзначили, що період погашення кредиту - від 5 до 10 років, а покриття витрат, пов'язаних з виконанням підприємством зобов'язань за позикою здійснюватиметься за рахунок інвестиційної складової в тарифі на послуги централізованого водопостачання та водовідведення у столиці.

Як повідомляв УНІАН, угоди про реалізацію зазначеного проекту між Світовим банком і 10 українськими комунальними підприємствами були підписані у Києві 23 жовтня. Реалізація проекту повинна початися в листопаді поточного року. Термін реалізації проекту - 6 років.