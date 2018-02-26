В Києві відновили роботу "червоної гілки" метро

Зазначається, що затримка виникла через технічну несправність поїзда.

В Києві відновили роботу "червоної гілки" (Святошинсько-Броварська) метро. Про це повідомляє київський метрополітен у Facebook. Читайте також24 лютого розпочнеться капітальний ремонт станції метро «Святошин» "Метро працює у звичайному режимі. Через технічну несправність поїзда була затримка 2 хв", - йдеться у повідомленні. Як повідомляв УНІАН, у Києві тимчасово закривали "червону гілку" метро.

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