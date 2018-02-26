В Києві відновили роботу "червоної гілки" метро

09:12, 26 лютого 2018
Київ
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У Києві тимчасово закривали &quot;червону гілку&quot; метро / фото УНІАН

Про це повідомляє київський метрополітен у Facebook.

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"Метро працює у звичайному режимі. Через технічну несправність поїзда була затримка 2 хв", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Києві тимчасово закривали "червону гілку" метро.

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Теги: #робота метро Київ#червона гілка метро#закрили червону гілку метро