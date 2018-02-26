У Києві тимчасово закрили "червону гілку" метро

08:29, 26 лютого 2018
Київ
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Причина поки невідома / facebook.com/KyivOperativ

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

"Червона гілка метро тимчасово закрита. Причина поки невідома, чергова просить скористатися наземним транспортом", - сказано в повідомленні.

Раніше через несправність поїзда зупинявся рух на червоній гілці метро між станціями «Арсенальна» і «Лівобережна».

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Теги: #робота метро Київ#червона гілка метро#закрили червону гілку метро