У Києві тимчасово закрили "червону гілку" метро
08:29, 26 лютого 2018Київ
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Причина поки невідома, чергова просить скористатися наземним транспортом.
Причина поки невідома / facebook.com/KyivOperativ Андрій Харченко
У Києві тимчасово закрили "червону гілку метро.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.
"Червона гілка метро тимчасово закрита. Причина поки невідома, чергова просить скористатися наземним транспортом", - сказано в повідомленні.
Раніше через несправність поїзда зупинявся рух на червоній гілці метро між станціями «Арсенальна» і «Лівобережна».
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