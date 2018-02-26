Причина поки невідома, чергова просить скористатися наземним транспортом.

У Києві тимчасово закрили "червону гілку метро.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

"Червона гілка метро тимчасово закрита. Причина поки невідома, чергова просить скористатися наземним транспортом", - сказано в повідомленні.

Раніше через несправність поїзда зупинявся рух на червоній гілці метро між станціями «Арсенальна» і «Лівобережна».